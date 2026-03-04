Vaciago a Tribuna Juve | La Champions non è pasta per le italiane Ultimamente abbiamo fatto delle figuracce con l’Inter -VIDEO

Durante una trasmissione televisiva, Vaciago ha commentato le recenti prestazioni delle squadre italiane in Champions League, affermando che le italiane non sono preparate per competizioni di alto livello. Ha citato le figuracce recenti, in particolare quelle dell’Inter, e ha evidenziato come la gestione mediatica sia un elemento cruciale per le grandi squadre di oggi.

Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vaciago a Tribuna Juve: «La Champions non è pasta per le italiane. Ultimamente abbiamo fatto delle figuracce, con l’Inter» -VIDEO Vaciago a Tribuna Juve: «Spalletti ha ridato anima alla Juventus, ma ora servono campioni sul mercato» – ESCLUSIVA VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato di Juventus, tra passato, presente e futuro. Gasperini: “Ultimamente abbiamo fatto un’altra ottima prestazione col Milan”Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Napoli-Roma, match in programma... VILLARREAL – JUVENTUS | Gol e Highlights | UEFA Champions League Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tribuna Juve. Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato di Juventus, tra passato, presente e futuro. Vediamo le sue dichiarazioniIl direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato di Juventus, tra passato, presente e futuro. Vediamo le sue dichiarazioni Dal ricordo della Champions del 1996 alla corsa al quarto posto: Guido Vac ... juventusnews24.com Vaciago in esclusiva a Juventusnews24: «La Juve ha ritrovato un’anima agonistica, ha ritrovato l’orgoglio di difendere il proprio onore» – VIDEOGuido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la Juventus attraversando passato, presente e prospettive future del club – VIDEO Nel nuovo appuntamento di Tribuna Juve sul canale YouTube di Juv ... calcionews24.com