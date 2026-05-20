Isola dei Famosi | chi affiancherà Belen Rodriguez nel ruolo di inviato

La prossima stagione dell'Isola dei Famosi si avvicina e ci sono novità sul team di conduzione. Dopo l’ipotesi di un nuovo accompagnatore, si parla di Belen Rodriguez nel ruolo di inviata. La presenza dell’attrice e showgirl nel programma è al centro delle notizie, mentre si attendono conferme ufficiali. La produzione sta definendo i dettagli della squadra che affiancherà Belen, in attesa di annunciare i nomi che prenderanno parte alla trasmissione.

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