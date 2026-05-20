Iscrizione CPIA | scarica modello di circolare
È stata resa disponibile una circolare informativa rivolta agli studenti dei CPIA e alle scuole che ospitano percorsi di istruzione per adulti. La circolare, accompagnata da un modello, è stata predisposta in conformità alla nota ministeriale prot. La documentazione mira a fornire indicazioni sulle procedure di iscrizione al CPIA. Gli allegati sono stati pubblicati online e sono destinati a facilitare la comprensione delle modalità di iscrizione e i passaggi necessari per l’accesso ai corsi.
Si allega un modello di circolare informativa destinata agli studenti dei CPIA e delle istituzioni scolastiche sedi dei percorsi di istruzione degli adulti, predisposto alla luce della Nota ministeriale prot. n. 1212 del 18 maggio 2026 e delle disposizioni organizzative vigenti per l’anno scolastico 20262027. Scarica la circolare – Riservata agli abbonati Non sei abbonato? Come. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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