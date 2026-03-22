Graduatoria interna d’Istituto | modello di domande per l’aggiornamento e modello circolare

Ogni scuola redige una graduatoria interna per ogni classe di concorso o tipo di posto, seguendo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale. La graduatoria si basa sul punteggio totale accumulato dai docenti, che viene utilizzato per l’aggiornamento e la selezione del personale. Sono stati predisposti modelli di domande e circolari per semplificare il processo di aggiornamento e gestione della graduatoria.

Ogni scuola, in base ai criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale, redige una graduatoria per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, tenendo conto del punteggio complessivo maturato dai docenti. Questo punteggio deriva da fattori come anzianità di servizio, titoli posseduti e esigenze di famiglia. Per garantire correttezza e trasparenza nella valutazione, i docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Potenziamento delle visite fiscali INPS 2026: perché è necessaria una circolare interna. Ecco il modelloIl rafforzamento organizzativo delle visite fiscali disposto dall’INPS per il 2026, attraverso l’ampliamento del numero dei medici incaricati, non... Esclusione dalla graduatoria interna di istituto del docente con 104 per assistenza familiare: condizioni necessariePer potere usufruire del diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto del docente con 104 sono indispensabili precise condizioni,... Tutti gli aggiornamenti su Graduatoria interna Temi più discussi: Graduatorie interne di istituto 2026/27: come individuare il perdente posto (guida completa); Graduatorie interne di istituto 2026: per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprile; Tabella punteggio graduatoria interna docenti: servizio, esigenze di famiglia e titoli culturali; Modelli di decreto di rettifica in autotutela di punteggio nelle graduatorie. Graduatorie interne di istituto 2026: per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprileLe graduatorie interne di istituto riguardano i docenti assunti a tempo indeterminato e servono per individuare eventuali sovrannumerari. orizzontescuola.it Tabella punteggio graduatoria interna docenti: servizio, esigenze di famiglia e titoli culturaliSecondo quando disposto dal CCNI sulla mobilità 2025/2028 e dalla successiva O.M. n. 43 del 12 marzo 2026, il 2 aprile del 2026 scade la domanda per la mobilità territoriale e professionale dei docent ... tecnicadellascuola.it CONTINUITÀ NELLA GRADUATORIA INTERNA – COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO facebook