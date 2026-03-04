Bosco Lucarelli sopralluogo al cantiere Pasquariello | In nove anni mai fatti così tanti interventi sull’edilizia scolastica

Un sopralluogo è stato effettuato nel cantiere dell’istituto scolastico “G.”, dove proseguono i lavori di adeguamento e messa in sicurezza. Un rappresentante ha dichiarato che in nove anni non sono stati realizzati così tanti interventi sull’edilizia scolastica. La verifica si è concentrata sulle attività in corso e sullo stato di avanzamento degli interventi, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle specifiche tecniche.

Tempo di lettura: 3 minuti Proseguono i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’istituto di scuola primaria “G.B. Bosco Lucarelli” di via Gioberti a Benevento. Questa mattina il sindaco Clemente Mastella ha effettuato un sopralluogo nel cantiere insieme all’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello e ai dirigenti Maurizio Perlingieri e Antonio Iadicicco per verificare lo stato di avanzamento degli interventi strutturali avviati nel 2023. Al termine della visita il primo cittadino ha espresso l’auspicio di poter consegnare la scuola alla comunità già con l’inizio del prossimo anno scolastico. “Auspico di aprire quest’istituto all’inizio del prossimo anno scolastico”, ha dichiarato Mastella, sottolineando come l’intervento rientri in un più ampio programma di riqualificazione dell’edilizia scolastica cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bosco Lucarelli, sopralluogo al cantiere. Pasquariello: “In nove anni mai fatti così tanti interventi sull’edilizia scolastica” Edilizia scolastica, un tavolo sui problemi negli istituti: "Tanti i danni causati dagli studenti"A palazzo Gentili incontro tra Consulta e amministrazione provinciale: nasce una cabina di regia. Scuola Viva in cantiere: oltre 70 milioni per l’edilizia scolastica nella Città Metropolitana di NapoliIl Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato un nuovo pacchetto di interventi destinati alle scuole superiori del territorio, con risorse... Aggiornamenti e notizie su Bosco Lucarelli. Benevento, adeguamento sismico con isolamento alla base: intervento innovativo alla scuola Bosco Lucarelli di via GiobertiProseguono gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio scolastico della città di Benevento con i lavori di adeguamento sismico della scuola Bosco Lucarelli, in via Gioberti. Un momento parti ... ntr24.tv Legalità e memoria: l’Arma incontra gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale G.B. Bosco LucarelliSi è svolto presso l’Istituto B.Lucarelli un significativo incontro dedicato alla promozione della cultura della legalità, inserito nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri su ... ntr24.tv