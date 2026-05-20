Interrogazione parlamentare del Pd sull' intreccio Bandecchi-Orvietana | Ombre continue di conflitti di interesse devastano la comunità locale e lo sport
Il Partito democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare riguardante le ipotesi di rilancio di una squadra di calcio locale attraverso l’acquisizione del titolo sportivo di un’altra società. La richiesta si concentra su possibili conflitti di interesse che coinvolgerebbero alcuni esponenti politici e le procedure di affidamento pubblico legate al settore sportivo. La questione ha suscitato attenzione tra le forze politiche e la comunità, che si interrogano sulle eventuali implicazioni di tali rapporti.
Il Partito democratico porta in Parlamento il caso delle ipotesi di rilancio della Ternana calcio acquisendo il titolo sportivo dell'Orvietana, e dei presunti intrecci in merito tra politica, sport e affidamenti pubblici. I parlamentari dem Anna Ascani e Walter Verini hanno infatti presentato due. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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