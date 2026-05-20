Inter vertice Chivu-Marotta | Martinez promosso titolare si cerca il vice

In casa Inter, si sta definendo la rosa per la prossima stagione. Durante un incontro tra il dirigente e il responsabile sportivo, è stato deciso che Josep Martinez sarà promosso come portiere titolare. Si sta inoltre valutando il nome del suo possibile vice. Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Cristian Chivu, l’accordo sarà ufficializzato solo al termine del campionato, anche se le decisioni sulla pianificazione per la stagione 2026-27 sono già state avviate.

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