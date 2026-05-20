Inter Chivu rinnova ma non raddoppia | tutti i dettagli

Da calciomercato.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro nella sede di viale della Liberazione tra le parti coinvolte. La riunione, durata circa tre ore, si è concentrata principalmente sulla questione del rinnovo contrattuale. Alla fine, è stato raggiunto un accordo che prevede il prolungamento del contratto, senza tuttavia prevedere un aumento dell’ingaggio. La trattativa si è conclusa con un'intesa formale, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle clausole specifiche.

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Accordo tra le parti nel summit andato in scena ieri nella sede di viale della Liberazione Il vertice di ieri durato circa tre ore, al di là delle questioni di mercato, ha partorito il prolungamento di contratto. L’intesa è stata definita tra le parti, Chivu rinnova ma non raddoppia. Inter, Chivu rinnova ma non raddoppia: le ultime sul rinnovo (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Come già anticipato da Calciomercato.it, il tecnico romeno dovrebbe firmare con l’Inter fino a giugno 2028. Per un altro anno, insomma, considerato che il suo attuale contratto scade nel 2027. Il club nerazzurro prosegue dunque sulla scia di Simone Inzaghi, il quale praticamente alla fine di ogni stagione prolungava di soli dodici mesi il suo accordo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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