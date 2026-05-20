Inter Chivu rinnova ma non raddoppia | tutti i dettagli

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro nella sede di viale della Liberazione tra le parti coinvolte. La riunione, durata circa tre ore, si è concentrata principalmente sulla questione del rinnovo contrattuale. Alla fine, è stato raggiunto un accordo che prevede il prolungamento del contratto, senza tuttavia prevedere un aumento dell’ingaggio. La trattativa si è conclusa con un'intesa formale, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle clausole specifiche.

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