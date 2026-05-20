Inter Chivu rinnova ma non raddoppia | tutti i dettagli
Nella giornata di ieri si è svolto un incontro nella sede di viale della Liberazione tra le parti coinvolte. La riunione, durata circa tre ore, si è concentrata principalmente sulla questione del rinnovo contrattuale. Alla fine, è stato raggiunto un accordo che prevede il prolungamento del contratto, senza tuttavia prevedere un aumento dell’ingaggio. La trattativa si è conclusa con un'intesa formale, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle clausole specifiche.
Accordo tra le parti nel summit andato in scena ieri nella sede di viale della Liberazione Il vertice di ieri durato circa tre ore, al di là delle questioni di mercato, ha partorito il prolungamento di contratto. L’intesa è stata definita tra le parti, Chivu rinnova ma non raddoppia. Inter, Chivu rinnova ma non raddoppia: le ultime sul rinnovo (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Come già anticipato da Calciomercato.it, il tecnico romeno dovrebbe firmare con l’Inter fino a giugno 2028. Per un altro anno, insomma, considerato che il suo attuale contratto scade nel 2027. Il club nerazzurro prosegue dunque sulla scia di Simone Inzaghi, il quale praticamente alla fine di ogni stagione prolungava di soli dodici mesi il suo accordo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Sullo stesso argomento
Mercato Inter, Chivu indica il nome perfetto per cambiare modulo: ecco gli scenari e tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Chivu chiede un nome preciso per cambiare modulo.
Ultimissime Inter LIVE: parte l’assalto a Manu Koné. Ecco tutti i dettagli del rinnovo di Chivudi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.
Cristian Chivu rimarrà alla guida dell'Inter nelle prossime stagioni. L'allenatore ha accettato la proposta di rinnovo fino al 2028 con opzione di prolungamento per una ulteriore stagione. Manca solo la firma sul contratto x.com
Cristian Chivu è pronto a rinnovare con l’Inter dopo la finale di Coppa Italia. Il nuovo accordo porterà il suo ingaggio da 2,1 milioni a 3 milioni di euro a stagione: premio meritato dopo un debutto da sogno culminato con lo Scudetto. Ma non è solo ques facebook
Chivu alza il muro: assalto a Koné-Jones. Stankovic torna alla base ma ha tante offerte. Sogno Nico PazVertice di tre ore in sede con Marotta, Ausilio e Baccin per pianificare il mercato. Non si è parlato di rinnovo: il nuovo contratto sarà firmato dopo Bologna-Inter ... tuttosport.com
Inter, Chivu rinnova ma non raddoppia: tutti i dettagliChivu e il rinnovo con l'Inter praticamente fatto. Come Inzaghi firma per un'altra sola stagione: tutti i dettagli ... calciomercato.it
[Fabrizio Romano] Davide Frattesi lascerà l'Inter quest'estate. Il club valuterà offerte dall'Italia e dall'estero. reddit