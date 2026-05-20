Durante l’evento Falcomics, un volontario ha riferito di essere stato insultato da un operatore dell’Anpas mentre si trovava sulla via principale insieme a un amico, entrambi in cosplay. La persona ha dichiarato di aver subito insulti omofobi senza aver provocato alcun episodio precedente. L’accaduto è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto. Nessun’altra informazione sulle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze legali è stata resa nota.

"Sono stato insultato da un operatore dell’Anpas a Falcomics. Stavo semplicemente camminando per la via principale, ero in cosplay con un mio amico. C’erano degli operatori Anpas. Uno ci ha guardato: ‘Ecco, arrivano i f***i. Uno l’ha subito corretto: ‘Ehm. i proci. Quelli dell’antica Grecia’". La denuncia via social, lunedì, è stata quella del popolare creator Manuel Priori, il quale ha riferito di aver ricevuto un insulto di natura omofoba domenica mentre stava passeggiando. "Coincidenza, proprio nella Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia", ha aggiunto. Il ragazzo, che ha ricevuto piena solidarietà di comunità e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insulti omofobi a Falcomics: volontario nei guai

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