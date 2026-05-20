Insieme per la pace Colombiani da Delpini

Un gruppo di cittadini colombiani e membri dell’Associazione Ruana di Lodi si sono incontrati recentemente a Milano con l’Arcivescovo ambrosiano, monsignor Mario Delpini. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti dalla comunità colombiana e dall’associazione locale, che hanno discusso di temi legati alla pace e alla convivenza. L’incontro si è svolto in un clima di confronto diretto e senza la presenza di altri partecipanti o dettagli riguardanti le modalità della discussione.

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Un gruppo di rappresentanti della comunità colombiana e dell’ Associazione Ruana di Lodi ha incontrato a Milano, l’Arcivescovo ambrosiano, monsignor Mario Delpini. Tema centrale del colloquio è stata la pace. L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo autentico e di forte valore simbolico, confermando il ruolo della Chiesa come spazio di accoglienza e discernimento. In particolare, la Diocesi di Milano ha rinnovato il proprio impegno ad accompagnare le comunità migranti, riconoscendole come protagonisti attivi nella costruzione del bene comune. Monsignor Delpini ha richiamato la necessità di una Chiesa che sappia farsi prossima, capace di ascoltare le storie di sofferenza, ma anche di valorizzare le esperienze di resilienza e di speranza che molte comunità portano con sé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Insieme per la pace". Colombiani da Delpini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Parco della Pace: "Un percorso da fare insieme" Trieste: la bimba orfana affidata ai nonni colombianiIl Tribunale per i Minorenni di Trieste ha stabilito un nuovo assetto per la piccola figlia di Mailyn Castro Monsalvo e Alessandro Venier.