Inps | sgravi contributivi 2026 bonus fino a 800 euro per assunzioni

L'Inps ha annunciato che nel 2026 saranno disponibili sgravi contributivi con un bonus fino a 800 euro per le assunzioni. Sono tre le categorie di lavoratori che potranno beneficiare di questa misura. Per accedere agli incentivi, le aziende devono rispettare un incremento occupazionale netto determinato secondo le modalità indicate dall'ente. Le regole precise sul calcolo dell'incremento e sui soggetti coinvolti sono state pubblicate nelle linee guida ufficiali.

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? Domande chiave Chi sono le tre categorie che possono ottenere lo sconto?. Come si calcola l'incremento occupazionale netto richiesto dall'Inps?. Quali sono i requisiti per le microimprese con dieci dipendenti?. Perché la velocità digitale determinerà l'assegnazione dei fondi?.? In Breve Sconti mensili da 500 euro per giovani sotto i 35 anni.. Bonus fino a 800 euro per donne disoccupate nelle zone svantaggiate.. Esonero contributi per microimprese con 10 dipendenti e disoccupati over 35.. Domande online tramite Portale Inps per assunzioni con incremento occupazionale netto.. L’Inps ha dato il via libera operativo ai nuovi sgravi contributivi per il 2026 con la pubblicazione della circolare numero 56, che stabilisce le regole per i super sconti alle aziende. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inps: sgravi contributivi 2026, bonus fino a 800 euro per assunzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BONUS INPS 2026: FINO A 800€ AL MESE PER LE ASSUNZIONI! BONUS DONNE, GIOVANI E ZES Sullo stesso argomento Assunzioni detenuti 2026: bonus fino a 520 euro e sgravi contributivi? Cosa scoprirai Come si ottiene il credito d'imposta durante la formazione professionale? Quali requisiti deve rispettare il contratto per attivare... Bonus giovani, donne e Zes 2026: arrivano le istruzioni Inps, chi può ottenere fino a 800 euroPubblicate le prime indicazioni operative sugli incentivi per le assunzioni: cambiano importi, requisiti e categorie coinvolte Arrivano le prime... Bonus Assunzioni, Ecco gli sgravi contributivi per il 2026I chiarimenti in tre circolari dell’Istituto che attuano le previsioni contenute nel decreto 1° maggio (dl n. 62/2026). I datori di lavoro del settore privato potranno godere di uno sgravio contributi ... pensionioggi.it Bonus assunzioni 2026: sgravi per giovani, donne e ZES (le tre Circolari operative dell’INPS)Bonus assunzioni 2026: contributi azzerati per imprese private che assumono giovani, donne e lavoratori nelle aree ZES. investireoggi.it