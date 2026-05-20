Incidente sulla SS88 a Fisciano | investito un pedone traffico rallentato
Nelle ultime ore sulla SS88 a Fisciano si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone e un'autovettura. L'evento ha causato rallentamenti nel traffico e si sono registrate alcune tensioni tra gli automobilisti presenti sul luogo. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.
Incidente sulla SS88 a Fisciano: investito un pedone. Momenti di tensione, nelle ultime ore, lungo la Strada Statale 88, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un pedone. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del soccorso e gli agenti della Polizia Municipale di Fisciano. Secondo le prime informazioni disponibili, la dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Il pedone è stato immediatamente assistito dal personale sanitario giunto sul luogo dell’incidente, mentre gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata e a regolare la circolazione stradale, fortemente rallentata durante le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Zon.it
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