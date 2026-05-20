In campo L’idea di confermare Calapai La speranza di tenere Verre
La società sta lavorando su diversi fronti per gestire la riduzione delle risorse disponibili. In particolare, si sta valutando la possibilità di confermare il giocatore in rosa, mentre si cerca di mantenere in squadra anche Verre. Le decisioni riguardano il rafforzamento della rosa e l’adattamento alle nuove condizioni economiche, con incontri e valutazioni in corso per definire le mosse future. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le trattative sono in corso da diversi giorni.
La società è al lavoro su più fronti per tamponare il taglio delle disponibilità a disposizione. Il dg Borras è in azione per incrementare l’annunciato budget di 2 milioni nel rispetto dei parametri del Salary Cap, incremento che aiuterebbe per le conferme nell’organico e i rinforzi, senza dimenticare (soprattutto) la necessità di buonuscite per alleggerire l’attuale monte-ingaggi. E poi c’è anche l’aspetto calcistico, non proprio secondario ai fini dei risultati sportivi, assenti nelle ultime due stagioni con la proprietà Faroni. Ci sono situazioni in sospeso che vanno chiarite in tempi brevi. Scadenze di contratti e prestiti che la società vorrebbe sistemare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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