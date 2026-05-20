In campo L’idea di confermare Calapai La speranza di tenere Verre

La società sta lavorando su diversi fronti per gestire la riduzione delle risorse disponibili. In particolare, si sta valutando la possibilità di confermare il giocatore in rosa, mentre si cerca di mantenere in squadra anche Verre. Le decisioni riguardano il rafforzamento della rosa e l’adattamento alle nuove condizioni economiche, con incontri e valutazioni in corso per definire le mosse future. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le trattative sono in corso da diversi giorni.

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