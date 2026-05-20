In campo contro la criminalità Torna ’Stop alla mafia’ Quattro squadre unico obiettivo

A Grosseto torna l’iniziativa sportiva “Stop alla mafia” con quattro squadre che si sfidano in campo. La manifestazione ha come obiettivo principale quello di commemorare i due magistrati palermitani uccisi dalla mafia nel 1992, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che erano a capo del pool antimafia. L’evento si svolge in ricordo delle figure di rilievo nella lotta contro la criminalità organizzata e si svolge con partite di calcio tra le squadre coinvolte.

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GROSSETO Un calcio contro la mafia. In ricordo dei due magistrati palermitani uccisi da ‘Cosa Nostra’ nel 1992 - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – che era a capo del pool antimafia. Assieme ai colleghi e amici Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto sono considerati due fra i più efficaci magistrati che si sono spesi per la lotta alla mafia, tanto che nel 1992 furono entrambi vittime di Cosa Nostra, Falcone nella strage di Capaci, il 23 maggio e Borsellino in quella di via D’Amelio. In occasione della seconda edizione di ‘Stop alla mafia’, martedì prossimo dalle 10 allo Zecchini, promosso da Lux Events Italia con il patrocinio della Regione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In campo contro la criminalità. Torna ’Stop alla mafia’. Quattro squadre, unico obiettivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video QUESTE PERSONE SI PREPARANO ALLA FINE DEL MONDO (e vivono nei Bunker) Sullo stesso argomento Akanji alla CBS: «Dobbiamo reagire subito, lo scudetto resta l’unico obiettivo. Contro l’Atalanta sono sicuro che…»di Redazione Inter News 24Akanji, difensore dell’Inter, ha commentato alla CBS la sconfitta dei nerazzurri nel derby contro il Milan: le sue... Aziende in odor di mafia. Escluse dalla ’white list’: "Collegate alla criminalità"’C’è il rischio d’infiltrazioni mafiose’, due aziende edili sono state escluse dalla white list della prefettura di Ferrara. Calcio | Juniores. Il Legino torna in campo sabato contro i triestini del Sant'Andrea San Vito, la gara dovrebbe disputarsi a Celle Ligure x.com [Vitiello] Il Milan torna al suo campo di allenamento venerdì. Ci sarà una doppia seduta di allenamento domani, giovedì è giorno di riposo, e da venerdì a domenica sera la squadra sarà in ritiro a Milanello. È così che i Rossoneri si prepareranno per la loro part reddit Jannik Sinner torna in campo a Roma: oggi la sfida contro Alexei Popyrin, orario e dove vederlaTorna protagonista al Foro Italico Jannik Sinner. Lunedì 11 maggio, il numero uno azzurro affronta Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno ... funweek.it Musetti torna in campo a Barcellona, esordio difficile contro LandaluceL'attuale stagione di Lorenzo Musetti è stata finora caratterizzata da un percorso tutt'altro che lineare. Il carrarino ha mostrato il suo potenziale raggiungendo i quarti di finale agli Australian ... it.blastingnews.com