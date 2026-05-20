In campo contro la criminalità Torna ’Stop alla mafia’ Quattro squadre unico obiettivo

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grosseto torna l’iniziativa sportiva “Stop alla mafia” con quattro squadre che si sfidano in campo. La manifestazione ha come obiettivo principale quello di commemorare i due magistrati palermitani uccisi dalla mafia nel 1992, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che erano a capo del pool antimafia. L’evento si svolge in ricordo delle figure di rilievo nella lotta contro la criminalità organizzata e si svolge con partite di calcio tra le squadre coinvolte.

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GROSSETO Un calcio contro la mafia. In ricordo dei due magistrati palermitani uccisi da ‘Cosa Nostra’ nel 1992 - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – che era a capo del pool antimafia. Assieme ai colleghi e amici Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto sono considerati due fra i più efficaci magistrati che si sono spesi per la lotta alla mafia, tanto che nel 1992 furono entrambi vittime di Cosa Nostra, Falcone nella strage di Capaci, il 23 maggio e Borsellino in quella di via D’Amelio. In occasione della seconda edizione di ‘Stop alla mafia’, martedì prossimo dalle 10 allo Zecchini, promosso da Lux Events Italia con il patrocinio della Regione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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