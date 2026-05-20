Il risveglio del desiderio in primavera | mito o realtà biologica?

Da dilei.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera, molti notano un incremento di sintomi allergici legati ai pollini e di campagne pubblicitarie dedicate a fragranze e prodotti di bellezza. In questo periodo si parla anche di un possibile risveglio del desiderio sessuale, legato all’aumento delle temperature e alla luce più intensa. Tuttavia, si tratta di un fenomeno che viene spesso associato a credenze popolari piuttosto che a dati scientifici certi. La relazione tra stagione e desiderio resta oggetto di studi e dibattiti.

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In primavera tutto si risveglia: l’allergia ai pollini, le pubblicità di profumi e, almeno secondo l’immaginario collettivo, anche il desiderio. Con la bella stagione ci sentiamo più energiche, più leggere, più propense a uscire, flirtare, lasciarci andare. Ed è seducente pensare che, insieme ai fiori, sbocci anche la libido. Del resto la primavera, culturalmente, è da sempre la stagione della rinascita. Peccato che la biologia sia molto meno poetica delle metafore a cui siamo abituate. Ma se chiediamo alla scienza se esista davvero un “effetto primavera”, la risposta è meno scontata del previsto, e ci riserva qualche sorpresa davvero inaspettata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Il risveglio del desiderio in primavera: mito o realtà biologica?
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