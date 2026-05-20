Un infortunio ha coinvolto il tennista spagnolo, portandolo a interrompere le sue attività e a interrompere una serie di competizioni importanti. Il problema si è manifestato con un calo di rendimento, accompagnato da un silenzio che ha alimentato dubbi e preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Tra i grandi nomi del circuito, solo Rafael Nadal si era fermato due volte in una stessa stagione per motivi fisici, saltando due slam consecutivi.

Solo Rafael Nadal tra i Big Three (Nadal, Djokovic e Federer) aveva saltato due slam – anche in questo caso Roland Garros e Wimbledon – nella stessa stagione per infortunio (e non per gestirsi nella fase finale della carriera). E adesso anche Carlos Alcaraz, che nella giornata di martedì 19 maggio ha annunciato il suo forfait anche a Wimbledon dopo quello comunicato qualche settimana prima per il Roland Garros. Il problema è sempre lo stesso al polso procuratosi nel match di primo turno a Barcellona contro Virtanen. Un problema apparentemente non serio (Alcaraz vinse quella partita), ma che con il tempo si è rivelato più grave del previsto. Anzi, gravissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il polso che “cede”, il silenzio misterioso, l’addio a Ferrero e la paura di un logorio: tutti i dubbi sull’infortunio di Carlos Alcaraz

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