In Toscana, il governo regionale ha deciso di modificare le modalità di accesso al reddito di cittadinanza. Dopo un avvio con poche richieste ammissibili, pari a 47, l’amministrazione guidata dal governatore ha approvato nuove regole per ampliare la platea di beneficiari. La modifica prevede un allentamento delle restrizioni, con l’obiettivo di rendere il sussidio più facile da ottenere da parte dei cittadini. La decisione è stata comunicata dalla giunta regionale, senza ulteriori dettagli sui criteri adottati.

La Toscana allarga le maglie del reddito di cittadinanza regionale. Dopo un avvio zoppicante, con soltanto 47 richieste ammissibili, la giunta guidata dal governatore dem Eugenio Giani cambia le regole del sussidio per renderlo più accessibile. Il Reddito di reinserimento lavorativo, pensato per sostenere i disoccupati in difficoltà economica e accompagnarli verso un nuovo impiego, è stato dunque corretto. Alla base della scelta, come detto, ci sono i numeri (impietosi) che hanno evidenziato uno squilibrio evidente tra le domande inoltrate dai cittadini e la reale possibilità di ottenere il contributo. Dal 2 aprile scorso, giorno di apertura del bando, gli accessi alla piattaforma regionale sono stati oltre 1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Pd allarga il reddito di cittadinanza in Toscana

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