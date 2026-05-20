Il patrimonio architettonico religioso come tappa della storiografia artistica
Il patrimonio architettonico religioso della provincia di Piacenza rappresenta una tappa fondamentale nella storia dell’arte. Numerosi edifici sacri, databili a diverse epoche, sono stati oggetto di studi e analisi nel corso degli anni. Questi monumenti sono stati spesso soggetti a interventi di restauro e tutela, contribuendo alla conservazione del loro valore storico e artistico. La loro presenza si integra nel tessuto urbano e rurale, arricchendo il panorama culturale della zona.
Il patrimonio architettonico religioso piacentino come una tappa nella riflessione dedicata alla storiografia artistica. Questo l’obiettivo, raggiunto, della prof. Valeria Poli che ha presentato al PalabancaEventi, nell’ambito della stagione culturale promossa dalla Banca di Piacenza, la sua. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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