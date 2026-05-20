Il Monferr’Autore Festival riprende con Elena Ledda Nuovi ospiti Banda Osiris e Bruno Gambarotta
Il Monferr’Autore Festival, organizzato nella provincia di Alessandria e diretto da Enrico Deregibus, riprende le sue attività dopo gli eventi di aprile che hanno visto una buona partecipazione. Questa settimana il festival ospiterà Elena Ledda, mentre in futuro sono previsti anche gli interventi della Banda Osiris e di Bruno Gambarotta. La manifestazione prosegue nel suo percorso di incontri e spettacoli, mantenendo un calendario ricco di appuntamenti.
ALESSANDRIA – Il Monferr’Autore Festival diretto da Enrico Deregibus riprende il suo cammino nella provincia di Alessandria dopo gli appuntamenti molto partecipati di aprile. Lo fa con una protagonista d’eccezione: Elena Ledda (foto), voce di punta del folk sardo e figura di riferimento della world music europea. Sabato 23 maggio alle 21 sarà a Castelletto Monferrato accompagnata da un altro importante nome della musica tradizionale italiana, il polistrumentista Mauro Palmas, per un concertoincontro che sarà un’occasione per entrare nel suo universo artistico. La serata, che si terrà in piazza Vittorio Veneto con ingresso gratuito, è promossa da Accademia Monferrato Musica&Danza, che cura anche la direzione organizzativa dell’intera rassegna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Al Monferr’Autore Festival arriva Elena Ledda e si aggiungono al cartellone Banda Osiris e Bruno Gambarotta x.com
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