Il Monferr’Autore Festival riprende con Elena Ledda Nuovi ospiti Banda Osiris e Bruno Gambarotta

Il Monferr’Autore Festival, organizzato nella provincia di Alessandria e diretto da Enrico Deregibus, riprende le sue attività dopo gli eventi di aprile che hanno visto una buona partecipazione. Questa settimana il festival ospiterà Elena Ledda, mentre in futuro sono previsti anche gli interventi della Banda Osiris e di Bruno Gambarotta. La manifestazione prosegue nel suo percorso di incontri e spettacoli, mantenendo un calendario ricco di appuntamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui