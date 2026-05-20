Il futuro della limonicoltura campana e i droni | doppio appuntamento ad Amalfi
Ad Amalfi si svolge un evento di due giorni intitolato “Il futuro della limonicoltura campana”, dedicato alla filiera del limone nella regione. L’iniziativa prevede incontri e discussioni su temi come innovazione, sostenibilità e tutela del paesaggio agricolo della Costiera Amalfitana. Durante l’evento si parlerà anche dell’uso dei droni nel settore agricolo, con presentazioni e dimostrazioni pratiche. La manifestazione coinvolge professionisti e operatori del settore, nel tentativo di promuovere pratiche e tecnologie innovative per la coltivazione dei limoni.
Doppio appuntamento ad Amalfi per l’evento “Il futuro della limonicoltura campana”, una due giorni di confronto dedicati alla valorizzazione della filiera del limone, tra innovazione, sostenibilità e tutela del paesaggio agricolo della Costiera Amalfitana. Gli appuntamenti in calendario sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Amalfi, droni e innovazione per il futuro della limonicoltura campanaSarà Amalfi a ospitare “Il Futuro della Limonicoltura Campana”, iniziativa dedicata alla valorizzazione della filiera del limone tra innovazione,...
DMO “Amalfi Coast”: al via l’iter di costituzione della Destination Management Organization della Costa d’AmalfiLa delibera che avvia il processo di trasformazione al momento è stata adottata da Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano,...
Ad Amalfi droni e innovazione al servizio della limonicoltura campanaIl 22 e 27 maggio ad Amalfi si terrà un evento dedicato al futuro della limonicoltura campana, con focus su tecnologia, sostenibilità e valorizzazione del territorio della Costiera Amalfitana. cronachedellacampania.it
I droni nel futuro della limonicoltura campanaDoppio appuntamento ad Amalfi per l'evento Il futuro della limonicoltura campana, una due giorni di confronto dedicati alla valorizzazione della filiera del limone, tra innovazione, sostenibilità e ... ansa.it