Il futuro della limonicoltura campana e i droni | doppio appuntamento ad Amalfi

Ad Amalfi si svolge un evento di due giorni intitolato “Il futuro della limonicoltura campana”, dedicato alla filiera del limone nella regione. L’iniziativa prevede incontri e discussioni su temi come innovazione, sostenibilità e tutela del paesaggio agricolo della Costiera Amalfitana. Durante l’evento si parlerà anche dell’uso dei droni nel settore agricolo, con presentazioni e dimostrazioni pratiche. La manifestazione coinvolge professionisti e operatori del settore, nel tentativo di promuovere pratiche e tecnologie innovative per la coltivazione dei limoni.

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