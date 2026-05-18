Amalfi droni e innovazione per il futuro della limonicoltura campana

A Amalfi si terrà un evento dedicato alla limonicoltura campana, con focus su innovazione e sostenibilità. La manifestazione intende mettere in luce le prospettive future per il settore, coinvolgendo tecnologie come i droni per le attività agricole. L’obiettivo è valorizzare la filiera del limone e tutelare il paesaggio agricolo della Costiera Amalfitana. La giornata vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore, pronti a condividere progetti e strumenti per lo sviluppo della coltivazione limoniera.

Sarà Amalfi a ospitare “Il Futuro della Limonicoltura Campana”, iniziativa dedicata alla valorizzazione della filiera del limone tra innovazione, sostenibilità e tutela del paesaggio agricolo della Costiera Amalfitana. Il programma prevede due appuntamenti: venerdì 22 maggio alle 10 e mercoledì 27 maggio alle 16. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 27 maggio alle 16 nel Salone Morelli dell’Aula consiliare del Comune di Amalfi. Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Amalfi Daniele Milano e il presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano. Le conclusioni saranno affidate all’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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