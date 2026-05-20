il derby salvini vannacci

Nel centrodestra si apre un dibattito acceso tra le figure di Salvini e Vannacci, con quest’ultimo al centro delle discussioni politiche. Vannacci, ufficiale e scrittore, è considerato un elemento di divisione e allo stesso tempo una possibile risorsa per il blocco di centrodestra. La sua presenza e le sue posizioni sono al centro di un confronto che coinvolge diverse forze politiche, creando tensioni e interrogativi sulla linea futura del movimento.

Si scrive Futuro Nazionale, si legge Roberto Vannacci. È lui il grande problema del centrodestra, ma anche la sua potenziale ancora di salvezza. Il passaggio di Laura Ravetto dalla Lega al partito del generale non è solo cronaca: è un termometro politico. La matematica è spietata: fuori dai radar leghisti per un seggio sicuro, la deputata – berlusconiana della prima ora – ha puntato sul cavallo che corre di più. Fino a ieri nessuno avrebbe affidato la propria sopravvivenza politica al partitino di Vannacci. Oggi è cambiato tutto. I sondaggi fotografano lo scarto: FN ha sfondato il muro del 4%. E con lo Stabilicum – la legge elettorale in esame alla Camera – i voti del generale sarebbero l’ago della bilancia per far scattare il premio di maggioranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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