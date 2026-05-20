L'aula della Camera ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto fiscale con 132 voti favorevoli e 81 contrari. Il testo, approvato con la fiducia del governo, comprende disposizioni sulla rottamazione, il concordato preventivo e la tassa sui piccoli pacchi. La discussione si è conclusa con il voto finale, confermando l'adozione del decreto senza modifiche. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’aula della Camera ha approvato in via definitiva con 132 sì e 81 no la conversione in legge del decreto fiscale, su cui il governo ha nuovamente posto la fiducia. Tra le misure contenute nel decreto ci sono l ‘allargamento della rottamazione quinquies alle multe e ai tributi di regioni ed enti locali, l’allungamento dei termini per l’adesione al concordato preventivo e il tetto alla proposta che le Entrate potranno presentare alle partita Iva inaffidabili, la correzione della norma sui pagamenti della pa ai professionisti non in regola col fisco con l’introduzione di una soglia di 5.000 euro oltre la quale scatta lo stop, la sospensione fino al 30 giugno della cosiddetta tassa sui piccoli pacchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il decreto fiscale è legge con la fiducia. Dalla rottamazione a concordato preventivo e tassa sui piccoli pacchi, cosa prevede

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