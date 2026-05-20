Il Comune di Sinner festeggia il suo campione | Per lui una statua e le chiavi della città

Nel Comune di Sesto Pusteria si respira un’atmosfera di celebrazione dopo la vittoria di Jannik Sinner a Roma. La comunità locale si prepara a rendere omaggio al suo atleta più noto, con una statua dedicata e la consegna delle chiavi della città. La vittoria ottenuta in un torneo importante ha portato entusiasmo tra i residenti, che si sono radunati per festeggiare il risultato del loro concittadino. La cerimonia sarà un momento di riconoscimento pubblico e di orgoglio locale.

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C’è aria di festeggiamenti nel Comune di Sesto Pusteria, paese d’origine di Jannik Sinner, dopo la sua trionfale vittoria a Roma. A raccontarlo, ai microfoni della redazione del noto programma “Un giorno da Pecora” di Rai Radio1, è il sindaco Thomas Summerer descrivendo l’entusiasmo dei cittadini. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Sindaco di Sesto Pusteria su Sinner: “Vogliamo fargli una statua. Poi gli daremo le chiavi della città” Jannik Sinner, 24 anni, diventa il primo italiano a vincere l'Italian Open dopo 50 anni, il giocatore più giovane di sempre a vincere tutti gli ATP Masters reddit JONIO PETROLI SNC DI PETROLATI E SILVERI FABIO MASSIMO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il Comune di Sinner festeggia il suo campione: Per lui una statua e le chiavi della cittàLo ha annunciato il sindaco di Sesto Pusteria Thomas Summerer ai microfoni della redazione di Rai Radio1 nella trasmissione Un Giorno da Pecora ... trentotoday.it Il Sindaco di Sesto Pusteria su Sinner: Vogliamo fargli una statua. Poi gli daremo le chiavi della cittàIl primo cittadino di Sesto Pusteria annuncia una statua per Jannik Sinner e le chiavi della città. Intanto il numero uno al mondo torna a casa prima del Roland Garros ... ilfattoquotidiano.it