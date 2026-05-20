Il campione più inutile della storia E lo sceglierete voi

A Tampa, durante l’evento Backlash, un ex wrestler è salito sul ring per comunicare un cambiamento importante. Si trattava di un uomo che aveva concluso la carriera con un match d’addio a dicembre e ora è tornato per fare un annuncio che ha attirato l’attenzione dei presenti. La presenza di questa figura ha suscitato molte domande e ha portato a una discussione tra i fan e gli appassionati di wrestling riguardo al suo ruolo e alle sue intenzioni.

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A Tampa, John Cena è salito sul ring di Backlash — un uomo che si era congedato dal wrestling professionistico con un match d’addio a dicembre — per fare quello che ha chiamato un annuncio storico. Il John Cena Classic: un evento in cui i migliori del main roster affrontano i migliori di NXT, con un titolo inedito in palio. Il vincitore sarà deciso dal voto del pubblico. Non dai risultati in ring. Prendetevi un secondo. Il titolo del John Cena Classic può essere vinto da un wrestler che ha perso ogni match del torneo. Il pubblico vota. Il pubblico incorona. I risultati sportivi sono, in questo schema, accessori. Qualcuno ha scritto, con la chiarezza disarmante che solo una recensione scritta a caldo può avere, che questo segmento poteva essere un’email. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Il campione più inutile della storia. E lo sceglierete voi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Cari cittadini americani, inutile protestare con lo slogan ‘No Kings’: quel che c’è lo avete voluto voidi Alessandro D’Ambrosio Cari cittadini americani, ma come?! Proprio adesso, sul più bello, alla resa dei conti, decidete di manifestare in pubblica... Leggi anche: Caro Spinazzola, inutile parlare di fiamma spenta dopo Parma: l’avete lasciata morire voi