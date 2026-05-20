Negli ultimi tempi, il concetto di benessere si sta adattando a uno stile di vita sempre più rapido e frenetico, trovando spazio in brevi momenti distribuiti durante la giornata. Le tecnologie indossabili, come gli smartwatch, permettono di monitorare e gestire la salute in modo semplice e immediato. Questa tendenza favorisce un approccio pratico, che rende possibile integrare pratiche di benessere anche nei momenti di massimo impegno quotidiano.

AGI - Il benessere entra sempre più nella quotidianità come pratica breve e distribuita lungo la giornata. È il principio del “ Wellness on the Go ”, o “Snackable Wellness”: una nuova idea di cura di sé fatta di piccoli gesti, pause attive, esercizi rapidi e strumenti capaci di aiutare le persone a ricaricare corpo e mente anche nei momenti più frammentati. A spingere questa tendenza sono soprattutto le generazioni più giovani, per le quali salute, fitness e attenzione al benessere mentale stanno diventando parte ordinaria della routine. Secondo Accenture Life Trends 2025, il 55% dei consumatori privilegia soluzioni rapide rispetto ai metodi tradizionali per raggiungere i propri obiettivi di benessere, con percentuali che salgono al 68% per la salute fisica e al 67% per quella mentale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il benessere diventa “snackable” e passa dallo smartwatch

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini 50+: attenzione a questi snack sani che ti appesantiscono.

Sullo stesso argomento

Dagli smartwatch all’ansia, così il controllo eccessivo del corpo diventa un problemaNegli ultimi mesi mi sono trovato più volte ad assistere a conversazioni di decine di minuti sulle meraviglie che permette, fra gli altri, lo...

Questo è lo smartwatch, per lui e per lei, più venduto che tiene traccia del tuo benessere. E oggi è quasi regalatoMonitora lo stato di salute e ti aiuta a fare sport: lo smartwatch del momento ora non è solo multifunzione, ma costa anche pochissimo.

Quando il benessere diventa stile di viaggio (e di vita): la visione di Club MedParlare di longevità oggi significa guardare alla qualità della vita e alle scelte quotidiane che incidono sul benessere nel tempo. La scienza è chiara: la genetica incide solo in parte, circa un ... quotidiano.net

Fitness app: quando il benessere diventa un’ossessioneAiutano a monitorare gli allenamenti, a calcolare le calorie assunte durante il giorno, e in generale a gestire la salute. Sono applicazioni per smartphone utilizzate, dice l’Istat, da quasi dieci ... repubblica.it