Il benessere diventa snackable e passa dallo smartwatch

Da agi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, il concetto di benessere si sta adattando a uno stile di vita sempre più rapido e frenetico, trovando spazio in brevi momenti distribuiti durante la giornata. Le tecnologie indossabili, come gli smartwatch, permettono di monitorare e gestire la salute in modo semplice e immediato. Questa tendenza favorisce un approccio pratico, che rende possibile integrare pratiche di benessere anche nei momenti di massimo impegno quotidiano.

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AGI - Il benessere entra sempre più nella quotidianità come pratica breve e distribuita lungo la giornata. È il principio del “ Wellness on the Go ”, o “Snackable Wellness”: una nuova idea di cura di sé fatta di piccoli gesti, pause attive, esercizi rapidi e strumenti capaci di aiutare le persone a ricaricare corpo e mente anche nei momenti più frammentati. A spingere questa tendenza sono soprattutto le generazioni più giovani, per le quali salute, fitness e attenzione al benessere mentale stanno diventando parte ordinaria della routine. Secondo Accenture Life Trends 2025, il 55% dei consumatori privilegia soluzioni rapide rispetto ai metodi tradizionali per raggiungere i propri obiettivi di benessere, con percentuali che salgono al 68% per la salute fisica e al 67% per quella mentale. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Il benessere diventa “snackable” e passa dallo smartwatch
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