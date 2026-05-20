Il bar brianzolo che ama i cani e che aiuta quelli in difficoltà con un aperitivo
Un bar nella provincia di Monza e Brianza è diventato un punto di riferimento per gli amanti dei cani, grazie alla decisione del suo gestore di permettere l’ingresso degli animali. Il proprietario, un barman noto nel settore, ha scelto di sostenere i cani in difficoltà attraverso iniziative legate al suo locale. Il bar organizza eventi e raccolte fondi per aiutare gli animali bisognosi, promuovendo un ambiente accogliente per gli amici a quattro zampe.
I cani sono la sua passione e nel suo bar sono sempre i benvenuti. Ma Salvatore Bongiovanni (barman e gestore dello Shaker Club Cafè) ha deciso di andare oltre: perché non trasformare il suo lavoro in un mezzo per aiutare i cani più sfortunati? Non tutti sono come la sua Lucy (che ha persino una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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