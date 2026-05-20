Il bar brianzolo che ama i cani e che aiuta quelli in difficoltà con un aperitivo

Un bar nella provincia di Monza e Brianza è diventato un punto di riferimento per gli amanti dei cani, grazie alla decisione del suo gestore di permettere l’ingresso degli animali. Il proprietario, un barman noto nel settore, ha scelto di sostenere i cani in difficoltà attraverso iniziative legate al suo locale. Il bar organizza eventi e raccolte fondi per aiutare gli animali bisognosi, promuovendo un ambiente accogliente per gli amici a quattro zampe.

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