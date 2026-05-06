Il locale brianzolo dove cani e gatti fanno l' aperitivo e aiutano quelli più sfortunati

In un locale della Brianza, cani e gatti partecipano all'aperitivo, creando un ambiente particolare. Il proprietario, appassionato di cocktail e aperitivi, ha deciso di dedicarsi anche agli animali, che sono parte integrante della sua attività. Accanto ai drink originali, il locale si distingue per l’attenzione dedicata agli animali più sfortunati, offrendo loro uno spazio di conforto. La presenza degli animali si integra nel contesto dell’attività di bar.

I drink sono la sua passione, oltre che il suo lavoro. Ma non solo. Accanto a cocktail e aperitivi molto particolari c’è uno smisurato amore per gli animali, e in particolare per i cani. Che, come più volte ripete, “sono i benvenuti all’interno del suo locale”. Talmente amati che, per loro, ha.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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