I Tutto Litfiba aprono a una nuova stagione di concerti | al via il Summer tour

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio inizia il Summer Tour 2026 dei Tutto Litfiba Live, tribute band che ripropone la musica e le canzoni del gruppo noto nel panorama rock italiano. La tournée si svolge in diverse città italiane e durerà per tutta l’estate, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani più celebri del gruppo. La band ha annunciato il calendario delle date sui propri canali social e si prepara a coinvolgere il pubblico con esibizioni dal vivo.

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Sabato 23 maggio prenderà il via il Summer Tour 2026 dei Tutto Litfiba Live, tribute band dedicata alla discografia e alla storia del gruppo simbolo del rock italiano. La prima data della stagione estiva si terrà al Bar Smile di Budrio di Longiano.Il concerto spazia tra i classici più conosciuti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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