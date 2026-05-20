I FunkClub tornano dal vivo con un repertorio di grandi classici in occasione del Calisese Beer Fest

I FunkClub torneranno a esibirsi dal vivo giovedì 4 giugno alle 21 durante il Calisese Beer Fest 2026. La manifestazione si svolgerà nel parco delle scuole medie della frazione, come accaduto nelle edizioni precedenti. La band proporrà un repertorio di grandi classici del loro stile musicale. L’evento è inserito nella programmazione dell’appuntamento annuale dedicato alla birra e alla musica, che si svolge nella località. La sera vedrà la presenza di pubblico e appassionati di musica dal vivo.

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