I cuori sono preoccupati per i precedenti preoccupanti nella Premiership scozzese dopo il caos dell’ultima giornata

I tifosi della Premiership scozzese sono in allarme a causa di alcuni comportamenti ritenuti preoccupanti nelle ultime partite, che hanno causato caos e tensioni tra le squadre. Durante l’ultimo turno di campionato sono stati segnalati episodi di violenza e proteste, portando a interventi delle forze dell’ordine e a squalifiche. La situazione ha fatto crescere le preoccupazioni sulla gestione della competizione e sulla sicurezza degli incontri futuri. La lega sta valutando le misure da adottare per ristabilire l’ordine.

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2026-05-20 19:20:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Gli Hearts hanno espresso preoccupazione per il fatto che sia stato creato un “precedente preoccupante” dopo che la partita decisiva per il titolo della Premiership scozzese contro il Celtic è stata interrotta anticipatamente a seguito di un’invasione di campo. Mercoledì il club di Edimburgo ha confermato di aver scritto alle autorità calcistiche scozzesi in merito a quelle che hanno descritto come “le circostanze relative alla fine prematura della partita”. Il gol vincente di Callum Osmand nei minuti di recupero ha regalato al Celtic una vittoria per 3-1 sabato e ha confermato il titolo al club di Glasgow. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - I cuori sono preoccupati per i “precedenti preoccupanti” nella Premiership scozzese dopo il caos dell’ultima giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Domenica In, guai per Teo Mammucari: dopo il caos dell'ultima puntata... Colesterolo, dopo i 60 anni quali valori sono davvero preoccupantiAvere i livelli di colesterolo oltre la soglia consigliata è una problematica molto ricorrente quanto trascurata, o non considerata a dovere quale...