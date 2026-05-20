Helena Prestes ha condiviso un messaggio sui social, esprimendo gratitudine verso qualcuno. La modella brasiliana si trova attualmente a New York, dove sta partecipando a diverse selezioni di moda. Da diverso tempo, si trova negli Stati Uniti e collabora con la sua agenzia per svolgere casting in città. La sua presenza nella Grande Mela è stata documentata attraverso aggiornamenti sui social, attirando l’attenzione di follower e media. La sua attività in città prosegue senza interruzioni.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione mediatica. Da ormai tempo, la modella brasiliana si trova in America e più precisamente a New York dove sta svolgendo alcuni casting in collaborazione con la sua agenzia di moda. In queste ore, la 35enne di San Paolo è tornata a far parlare di sé per un messaggio speciale rivolto ai suoi tanti fans, che la seguono in ogni sua avventura in giro per il mondo. L'ex protagonista del Grande Fratello 2024 ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov'è apparsa immensamente riconoscente nei confronti del suo pubblico. In essa, Helena Prestes ha scritto le seguenti parole: "Vedo sempre i vostri commenti, grazie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes grata sui social: arriva un messaggio speciale

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Helena Prestes stravolta dalla notizia arrivata poco fa.

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