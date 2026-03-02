qualcomm snapdragon wear elite per rendere i wearables davvero intelligenti con ia

Durante il Mobile World Congress 2026, Qualcomm ha annunciato il nuovo Snapdragon Wear Elite, una piattaforma system-on-chip progettata per migliorare le prestazioni dei dispositivi indossabili e integrare l’intelligenza artificiale direttamente nel dispositivo. Questa soluzione punta a rendere i wearables più intelligenti e reattivi, offrendo capacità avanzate senza dipendere esclusivamente dal collegamento a internet.

Snapdragon wear elite arriva: il primo chip elite per orologi e dispositivi con iaQuesto testo presenta il Snapdragon Wear Elite, il nuovo processore di Qualcomm pensato per smartwatch e dispositivi indossabili.

