Grande Fratello Vip scoppia il caso su Cesara Buonamici | Quel foglio in mano…

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, è emerso un episodio riguardante Cesara Buonamici, che ha attirato l’attenzione. La conduttrice è stata vista con un foglio in mano, generando discussioni tra i partecipanti e i telespettatori. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione della trasmissione e sulla presenza del biglietto durante la diretta. Nessuna informazione ulteriore è stata fornita finora.

Cesara Buonamici è ormai una presenza stabile e riconoscibile del Grande Fratello. La conduttrice del Tg5, per il terzo anno consecutivo, siede sulla poltrona di opinionista, confermandosi anche nella nuova edizione del Grande Fratello Vip che ha segnato il passaggio della conduzione a Ilary Blasi, subentrata ad Alfonso Signorini. Accanto a lei, in studio, è arrivata poi Selvaggia Lucarelli. Nonostante i cambiamenti nel cast e nella conduzione, Cesara Buonamici resta uno dei punti di riferimento del programma. Anche nella puntata andata in onda il 20 marzo era regolarmente al suo posto, pronta a commentare dinamiche e protagonisti della Casa. Eppure, tra un collegamento e uno scambio di battute, qualcosa ha attirato l’attenzione di chi seguiva da casa, dando origine a un “caso”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Cesara Buonamici inquadrata per sbaglio con dei fogli in mano al Grande Fratello VipNel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici viene inquadrata con dei fogli in mano.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: Ilary Blasi torna su Canale 5 con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Tutto quello che riguarda Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip: Antonella Elia scoppia in lacrime, ma a consolarla c'è l'altro torinese Marco Berry; Grande Fratello Vip, Raul Dumitras litiga con Ibiza Altea poi parla di Martina De Ioannon: ''Con me ha sbagliato''; GF Vip, le lacrime di Antonella Elia e il sostegno di Marco Berry; Clamoroso, già si ritira. Choc al Grande Fratello Vip, la famosa ha sbroccato e non ne vuole più sapere: il caos tra i concorrenti.

Ibiza Altea scarica Renato per Nicolò: Uno balla, l’altro non più| Scoppia il triangolo al GF Vip 2026Primo triangolo amoroso al Grande Fratello Vip 2026: Ibiza Altea contesa da Nicolò Brigante e Renato Biancardi ... ilsussidiario.net

Grande Fratello VIP: cosa è successo nella seconda puntataNella puntata del 20 marzo di Grande Fratello: confronti accesi, nuove alleanze e momenti di grande emozione nella Casa ... grandefratello.mediaset.it

"Lì stavo tanto bene, parlavo di cultura, informazione, politica” Francesca Manzini rimpiange i salotti di Nuzzi e Del Debbio al Grande Fratello VIp. Uno sfogo che potrebbe essere ironico, ma che accende i riflettori su un tema ricorrente: il “pentimento” dei profe facebook

La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com