Alessandra Mussolini ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conclusa da poche ore e trasmessa su Canale 5. Durante il programma, sono emersi alcuni dettagli riguardanti il suo percorso e alcune dichiarazioni fatte durante la trasmissione. La finalissima ha visto la partecipazione di altri concorrenti, ma Mussolini ha ottenuto la vittoria finale. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, generando numerose discussioni sui social network e sui siti di informazione.

Alessandra Mussolini è stata incoronata vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip che si è conclusa da poche ore sui teleschermi di Canale 5. La donna ha vinto lo scontro finale con Antonella Elia. In queste ore, l'ex deputata è finita al centro di un'indiscrezione bomba lanciata dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Gente. L'uomo ha fatto sapere che Mediaset sarebbe rimasta soddisfatta dell'operato di Alessandra Mussolini all'interno del Grande Fratello: "Grazie alle dinamiche create dall’ex parlamentare, infatti, l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha riscosso un inaspettato gradimento di pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini e quel retroscena bomba: “E’ tra i più alti…”

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GRANDE FRATELLO VIP - VINCE ALESSANDRA MUSSOLINI - ANTONELLA ELIA SECONDA

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