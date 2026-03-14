Ieri, 13 marzo, è iniziata la nuova stagione del Grande Fratello Vip con l’ingresso dei primi quattro concorrenti nella casa. In contemporanea, si sono diffuse indiscrezioni riguardo a Raul Dumitras, che avrebbe rilasciato dichiarazioni su Temptation Island. Non si conoscono ancora i dettagli delle sue parole, ma il suo coinvolgimento ha attirato l’attenzione dei media.

La casa del Grande Fratello Vip ha aperto i battenti ieri 13 marzo con l'ingresso dei primi quattro concorrenti. Tra questi vi è Raul Dumitras, che è diventato popolare in Italia grazie alla partecipazione a Temptation Island. A 0poche ore dall'ingresso nel reality show, il 25enne sta già facendo parlare di sé per alcune dichiarazioni bomba. L'uomo ha parlato della sua esperienza all'interno di Temptation Island, dove vi ha partecipato insieme all'allora fidanzata Martina De Ioannon. Durante un dialogo con Adriana Volpe e Ibiza Altea, il concorrente romano ha affermato di essere stato molto preoccupato prima di entrare all'interno del Grande Fratello Vip, dichiarando le seguenti parole: "Ho fatto il panico lì, ho sfondato il villaggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Raul Dumitras e quel retroscena su Temptation Island: dichiarazioni bomba

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