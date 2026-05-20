Nell’ultima puntata del Grande fratello Vip, si è conclusa l’ottava edizione con la vittoria di Alessandra Mussolini, che ha battuto Antonella Elia nella finale. La serata è stata caratterizzata da ricordi, sorprese e confronti tra i concorrenti, culminando in un’ultima notte nella casa prima dell’annuncio del risultato. La conduttrice ha commentato il trionfo con entusiasmo, mentre i partecipanti hanno assistito alla proclamazione del vincitore. La finale ha visto anche momenti di tensione e emozioni condivise tra i presenti.

Il Grande fratello Vip chiude la sua ottava edizione con la vittoria di Alessandra Mussolini, che nell’ultima sfida ha superato Antonella Elia al termine di una finale costruita tra ricordi, sorprese, confronti e l’ultima lunga notte nella casa. Il reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, era iniziato il 17 marzo e si è concluso dopo sessantaquattro giorni di convivenza, oltre 1500 ore sotto le telecamere e una corsa durata tre mesi, dieci anni dopo la prima messa in onda del format. A giocarsi l’ultimo atto erano arrivati Raul Dumitras, Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro e Adriana Volpe. «È stato un gran ballo ed eravamo tutti invitati», ha detto Ilary Blasi, tornata alla guida dello show dopo anni di pausa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grande fratello Vip, Alessandra Mussolini batte Antonella Elia e Ilary Blasi festeggia: «Abbiamo spaccato»

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GRANDE FRATELLO VIP - VINCE ALESSANDRA MUSSOLINI - ANTONELLA ELIA SECONDA

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