Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito al televoto flash tra Adriana Volpe Raimondo Todaro Alessandra Mussolini e Antonella Elia? | Video Mediaset

Da superguidatv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della finale del Grande Fratello Vip 2026 è stato aperto un televoto flash tra i concorrenti Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. La scelta si è concentrata su tre di loro, escludendo uno dei quattro finalisti. La decisione è stata comunicata attraverso un video trasmesso da Mediaset. La fase di televoto ha determinato l’eliminazione di uno dei partecipanti, lasciando i restanti in gara per la vittoria finale.

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Prosegue la finale del Grande Fratello Vip 2026 con un altro televoto flash tra i tre finalisti Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Chi vuoi che vinca tra Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Antonella Elia? Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito al televoto flash tra Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Antonella Elia?. La finale del Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo con il terzo televoto flash che questa volta coinvolge i super finalisti Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. E’ tempo di scoprire il primo verdetto del televoto a 4 tra Antonella Elia, Raimondo Todaro, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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