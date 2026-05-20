Google ci prova di nuovo con gli occhiali smart

Da ilpost.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha annunciato un nuovo modello di occhiali smart, dopo il fallimento dei primi dispositivi presentati nel 2012. I precedenti occhiali, che combinavano tecnologia e design, non riuscirono a ottenere un grande successo commerciale e furono ritirati dal mercato. Ora l’azienda ha introdotto una versione rivista, con caratteristiche aggiornate e miglioramenti tecnici rispetto ai modelli precedenti. L’obiettivo è riproporre un prodotto che integra funzionalità digitali in un accessorio di uso quotidiano.

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L’annuncio è stato fatto martedì durante la conferenza annuale di Google in cui l’azienda ha presentato le principali novità su cui sta lavorando e che arriveranno nei prossimi mesi. Tra queste c’è anche una nuova versione di Gemini, più veloce ed efficiente, e un nuovo assistente chiamato Spark, pensato per organizzare attività e impegni degli utenti in modo più autonomo. I primi occhiali smart Google li presentò nel 2012, e fu tra le prime aziende tecnologiche al mondo a proporre un prodotto di questo tipo: avevano una vistosa struttura metallica sopra la montatura e una piccola videocamera integrata. Vennero presto soprannominati “glassholes”, una crasi tra “glasses” (“occhiali”) e “assholes” (“stronzi”), sia per il design considerato sfigato sia per il modo in cui venivano usati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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