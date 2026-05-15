Recentemente sono state segnalate da un utente su Reddit delle modifiche nello spazio di archiviazione gratuito offerto da Gmail, che ora si limita a 5 GB per i nuovi iscritti. L’azienda ha comunicato le ragioni di questa decisione, senza fornire dettagli sul numero di utenti coinvolti o sulle tempistiche di eventuali aggiornamenti futuri. La riduzione interessa esclusivamente gli account appena creati, mentre quelli già attivi mantengono l’attuale limite di spazio.

Sono emerse alcune segnalazioni da un utente su Reddit secondo cui Gmail abbia ridotto lo spazio gratuito a 5 GB per i nuovi utenti. Google ha effettivamente confermato la decisione di ridurlo da 15 a 5, fornendo anche spiegazioni in merito. Nello specifico, pare che sia stata introdotta la possibilità di sbloccare i 15 GB gratuiti inserendo il numero di telefono. Le critiche non sono mancate ma vediamo, quindi, da cosa dipende questo cambiamento. Google riduce lo spazio gratis di Gmail, perché?. Il blocco, come accennato poco prima, non è rivolto a tutti gli utenti, né tantomeno a ogni utente nuovo. Ad alcuni, però, la riduzione a 5 GB gratis è arrivata, supponendo che la volontà sia legata all’ottenimento di dati aggiuntivi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Google, ridotto lo spazio di archiviazione gratis di Gmail a 5 GB. L’azienda spiega perché

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