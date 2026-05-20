Gli studenti dell' istituto Versari Macrelli in scena al Bonci con Bird of Prey dell' autore cesenate Giacomo Garaffoni
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Purtroppo il tema è di grande attualità: la violenza minorile. A trattare questo argomento - partendo dal pretesto narrativo delle stragi scolastiche americane per parlare della violenza tra minori - è lo spettacolo "Bird of prey" (Concerto per rapaci), che debutterà sabato 30 maggio al Teatro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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