Gli studenti dell' istituto Versari Macrelli in scena al Bonci con Bird of Prey dell' autore cesenate Giacomo Garaffoni

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Purtroppo il tema è di grande attualità: la violenza minorile. A trattare questo argomento - partendo dal pretesto narrativo delle stragi scolastiche americane per parlare della violenza tra minori - è lo spettacolo "Bird of prey" (Concerto per rapaci), che debutterà sabato 30 maggio al Teatro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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