gli imprenditori assoldano vigilanti privati

Negli ultimi giorni, il Comune di Cervia ha ricevuto una richiesta da due turiste che chiedevano un aumento dei controlli a Milano Marittima, a causa di alcuni episodi avvenuti nel fine settimana. Si tratta di comportamenti come ferimenti, commenti volgari e ubriachezza molesta, che hanno portato a un dibattito ancora aperto sulla sicurezza nella zona. La questione riguarda anche l’impiego di vigilanti privati, un tema che torna frequentemente nelle discussioni sulla gestione della sicurezza nelle aree turistiche.

Torna il dibattito – che mai si è spento e pare non trovare soluzione – sulla sicurezza. Due turiste nei giorni scorsi hanno scritto al Comune di Cervia chiedendo maggiore controllo a Milano Marittima in seguito a episodi di ferimenti, commenti volgari e ubriachezza molesta, riferiti a sabato. Ora è il titolare dell’hotel Baya di Milano Marittima e presidente della Fondazione Cervia In Luca Sirilli a intervenire: "Negli ultimi anni ci siamo trovati di fronte ad alcuni episodi poco piacevoli e abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento di dare una risposta più strutturata". L’imprenditore spiega: "Per questo dodici operatori turistici, tra cui albergatori e bagnini, hanno deciso di unirsi per garantire maggiore sicurezza e decoro lungo il waterfront, affidandosi all’esperienza delle guardie armate di Cittadini dell’Ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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