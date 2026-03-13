Brescia follia all' Ipertosano | 31enne pregiudicato rapina il supermercato e manda i vigilanti all' ospedale

A Brescia, un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver rapinato un supermercato e aggredito i vigilanti nel tentativo di fuga. Il pregiudicato ha causato loro ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. La polizia è intervenuta immediatamente e ha fermato il sospettato poco dopo l'episodio.

Un arresto per rapina, lesioni e violenza dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi in un supermercato di Brescia. Un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati contro la persona, è stato fermato dopo aver aggredito gli addetti alla vigilanza e aver tentato la fuga con merce rubata. L'episodio si è verificato presso il supermercato Ipertosano di via Valcamonica, dove l'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha creato panico tra i presenti.