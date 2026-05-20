Negli ultimi anni, i social network sono stati il principale spazio di incontro e scambio tra i giovani, influenzando le loro amicizie, le mode e le percezioni di sé. Piattaforme come Instagram, TikTok e Snapchat hanno accompagnato molte fasi della crescita, diventando parte integrante delle routine quotidiane. Tuttavia, negli ultimi tempi, alcuni giovani hanno deciso di abbandonare questi strumenti, scegliendo di ridurre il loro utilizzo o di smettere del tutto. La motivazione di questa scelta varia, ma riguarda spesso la volontà di allontanarsi da un ambiente percepito come troppo invasivo o superficiale.

Per anni, e lo è tuttora, i social network sono stati il luogo della socialità giovanile. Instagram, TikTok e Snapchat hanno scandito amicizie, relazioni, mode e perfino identità personali. Eppure, qualcosa, lentamente, sta cambiando: proprio le generazioni cresciute dentro l’ecosistema digitale sembrano oggi le più stanche della connessione permanente. Non si tratta di un addio totale ai social, quanto piuttosto, di una forma di ridimensionamento: meno tempo online, pause più frequenti, notifiche silenziate, profili privati e una crescente voglia di proteggere il proprio spazio mentale. iStock Le relazioni tra giovani viaggiano soprattutto in rete La Generazione Z e i nuovi bisogni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giovani & social: ecco perché alcuni dicono basta!

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5yo genius saves Emperor! Abandoned girl is a top doctor. Family regrets zutiefst!

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