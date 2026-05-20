Galliani | Serie A isolata il divario economico con l’élite europea

Il dirigente del calcio italiano ha affermato che la Serie A si trova in una posizione di isolamento rispetto alle principali leghe europee, con un divario evidente in termini di risorse economiche. Si è parlato di come questa situazione influenzi la competitività delle squadre italiane e della capacità di attirare investimenti esteri. Tra i temi discussi ci sono anche le limitazioni degli stadi italiani, che ostacolano la vendita dei diritti televisivi a livello mondiale e contribuiscono a mantenere questa distanza dalle altre leghe di alto livello.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può la Serie A colmare il divario con il Real Madrid?. Perché gli stadi italiani frenano la vendita dei diritti televisivi mondiali?. Chi sono i profili che potrebbero tornare a gestire il Milan?. Come influiscono le penalizzazioni passate sul titolo vinto dall'Inter?.? In Breve Entrate Real Madrid a 1,2 miliardi contro i 400-500 milioni dei top club italiani.. Capello critica l'assegnazione dello scudetto all'Inter dopo le penalizzazioni a Juventus e Milan.. Galliani ipotizza un ritorno a San Siro come consulente per la proprietà RedBird.. L'ultimo Pallone d'Oro vinto da un italiano risale al talento brasiliano Kaka nel 2007. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galliani: “Serie A isolata”, il divario economico con l’élite europea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Patto di stabilità: il divario economico tra centro e periferia UE? Punti chiave Come può l'Italia rientrare nei parametri senza riforme strutturali? Perché la capacità di spesa pro capite crea un divario... Polesine Zibello isolata, Fiazza (Lega): “Non solo la montagna, anche la bassa paga il divario digitale”“Da domenica diverse aree di Polesine Zibello sono senza linea telefonica fissa e senza internet. Galliani sull'Italia: C'è tristezza. La Nazionale è figlia del campionato, e la Serie A è...C'è un po' di tristezza, come per tutti gli italiani. Ma il calcio e lo sport in generale è questa cosa qui. Così l'ex dirigente del Milan Adriano Galliani intervenuto ai microfoni di Sky Sport ... tuttosport.com Monza, Galliani: Proveremo a tornare subito in Serie AA margine della cerimonia a Portofino per il premio Gianni Di Marzio, Adriano Galliani, vicepresidente e amministratore delegato del Monza, tra un aneddoto e l'altro ha fatto un punto al microfono di ... sport.sky.it