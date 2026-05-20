Friburgo-Aston Villa | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 20 maggio, si disputa la finale di Europa League tra il Friburgo e l'Aston Villa. La partita si gioca in diretta televisiva e in streaming, rappresentando l’ultimo atto della competizione europea. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima dell’inizio del match, che si svolge in un orario stabilito e in un luogo ancora da definire. L’evento coinvolge due squadre che si contendono il titolo internazionale di questa stagione.

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