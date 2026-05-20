Forza Nuova a Modena dopo la strage Organizzeremo in città le passeggiate per la sicurezza VIDEO

Dopo l’attacco avvenuto sabato scorso, i militanti di un partito di estrema destra si sono radunati nel centro di Modena intorno alle 20.30. Tra loro, alcune persone sono arrivate a piedi e si sono posizionate in viale Martiri della Libertà. Il partito ha annunciato l’intenzione di organizzare passeggiate nelle strade della città per promuovere la sicurezza. La riunione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di alcuni sostenitori.

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