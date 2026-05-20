Forza Nuova a Modena dopo la strage Organizzeremo in città le passeggiate per la sicurezza VIDEO
Dopo l’attacco avvenuto sabato scorso, i militanti di un partito di estrema destra si sono radunati nel centro di Modena intorno alle 20.30. Tra loro, alcune persone sono arrivate a piedi e si sono posizionate in viale Martiri della Libertà. Il partito ha annunciato l’intenzione di organizzare passeggiate nelle strade della città per promuovere la sicurezza. La riunione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di alcuni sostenitori.
Intorno alle ore 20.30 hanno incominciato ad affluire alla spicciolata in viale Martiri della Libertà i militanti di Forza Nuova per prendere parte al presidio che il partito ha voluto organizzare dopo la strage di sabato scorso. Una manifestazione per la quale si era creata forte tensione in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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