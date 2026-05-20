Oggi, mercoledì 20 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Tra i personaggi principali, Emir si trova in una situazione difficile a scuola, mentre Sahika sta cercando di pianificare una vendetta. La puntata suscita l’interesse degli spettatori, che attendono di scoprire quali sviluppi ci saranno nelle storie dei protagonisti. La trasmissione viene trasmessa in un orario di pomeriggio e sta attirando molta attenzione tra il pubblico.

Va in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yigit ha provato a stare accanto a Lila ma lei non ha voluto. Zehra avrà un'illuminazione dopo essersi sfogata con Akin che le ha consigliato di ricavare creatività dalla sua sofferenza. La Argun infatti deciderà di scrivere un libro sulla povertà. Yildiz andrà a trovare il suo ex marito dopo quello che gli è successo e nonostante lui l'abbia tradita e ferita più volte proverà compassione per lui. L'ex moglie di Halit chiederà ad Aysel di andare a fare la spesa e di cucinare gli Argun a casa di Sitki. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 20 maggio 2026: Emir umiliato a scuola, Sahika in cerca di vendetta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia

Sullo stesso argomento

Forbidden fruit, spoiler 2 aprile 2026: Sahika costringe Sahika a tornare, Yildiz non reagisce beneVa in onda oggi, giovedì 2 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden fruit, spoiler 8 maggio 2026: Yildiz racconta il tradimento, Sahika suggerisce a Leyla…Va in onda oggi, venerdì 8 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden Fruit e Racconto di una Notte, le anticipazioni del 20 maggioLe anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit e Racconto di una notte nel pomeriggio di Canale 5 del 20 maggio ... gazzetta.it

[SPOILER] Forbidden Fruit: anticipazioni da domenica 10 a sabato 16 maggio! Leyla è incinta di Halit reddit

Forbidden Fruit Anticipazioni 20 maggio 2026: Erim umiliato pubblicamente per colpa di Halit!Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 20 maggio 2026 su Canale 5 rivelano che Erim sta per vivere un momento davvero sgradevole... e la colpa è di Halit! comingsoon.it