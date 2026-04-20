Forbidden fruit 3 replica puntata 20 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 20 aprile, viene trasmessa una nuova puntata della soap turca Forbidden fruit 3. In questa puntata, Yildiz, convinta che Leyla voglia sedurre suo marito Halit, si rivolge a Ender. La puntata è disponibile in streaming e può essere vista anche in video su Mediaset. La storia si concentra sulle tensioni tra i personaggi principali e sui sospetti di Yildiz nei confronti di Leyla.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz, convinta che Leyla stia cercando di sedurre suo marito Halit, si rivolge a Ender. Quest’ultima accetta di aiutarla a elaborare un piano per allontanare per sempre la ragazza, ma in cambio vuole che Yildiz ricambi il favore facendo tutto quello che le chiedera’ al momento del bisogno, a prescindere dalla natura della richiesta. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 88 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 20 aprile in streaming | Video Mediaset La Forza di una donna Anticipazioni Dal 15 al 20 dicembre:Nezir sorprende Bahar con una proposta di Notizie correlate Forbidden fruit 3, replica puntata 9 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 9 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata 12 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 14 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 20 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 18 aprile in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata 20 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 20 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden fruit 3, replica puntata del 7 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 7 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/verissimo/nino-dangelo-lintervista-integrale_F314098201060C40 Per chi non l'ha visto.. facebook Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) / Posts / X x.com