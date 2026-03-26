Dopo la notifica della Regione Campania che ha respinto la richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, si avvia il processo di chiusura delle Fonderie Pisano situate in via dei Greci nel quartiere Fratte. Il Comitato Salute e Vita commenta la decisione come una vittoria per le persone decedute e chiede ora interventi per la bonifica del sito e la tutela dei lavoratori coinvolti.

All'indomani della notifica del decreto con cui la Regione Campania ha ufficialmente rigettato la richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) alle Fonderie Pisano, si avvia il percorso verso la chiusura dell'opificio di via dei Greci, nel quartiere Fratte. Una decisione che, al netto dei probabili ricorsi legali, pone le basi per lo spegnimento dei forni. Per commentare questa svolta storica, e delineare le azioni future, il Comitato Salute e Vita ha convocato questa mattina una conferenza stampa. Il volto e l'anima di questa giornata portano i segni del dolore di Anna Todisco, madre e moglie che ha visto la sua famiglia distrutta dal cancro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Fonderie Pisano, il Comitato Salute e Vita: "Vittoria per chi non c'è più, ora bonifica e tutela dei lavoratori"

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